Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel La Rue Ketanou

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Like a Joker

Soirée en collaboration avec Ecaussysteme

La Rue Kétanou, c’est une histoire partagée depuis plus de vingt ans un public nombreux, fidèle et curieux, qui se retrouve à chaque concert pour partager les refrains, mêlant humour et émotion.

Reconnu pour son esthétique, le groupe cultive une liberté de ton, d’inspiration et de temps. Sur scène, la “cordée” ne lâche jamais.

Portés par des personnalités fortes et complémentaires—plume sensible, énergie de collectif, esprit de troupe, souffle nomade—les musiciens continuent d’embarquer le public, avec exigence, complicité et générosité.

Une soirée pour découvrir (ou retrouver) La Rue Kétanou un moment vivant, populaire et profondément humain. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel La Rue Ketanou

L’événement Centre Culturel La Rue Ketanou Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir