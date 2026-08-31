Centre Culturel La Rue Ketanou Sarlat-la-Canéda
samedi 13 mars 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel La Rue Ketanou
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:00:00
fin : 2027-03-13
Date(s) :
2027-03-13
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Soirée en collaboration avec Ecaussysteme
La Rue Kétanou, c’est une histoire partagée depuis plus de vingt ans un public nombreux, fidèle et curieux, qui se retrouve à chaque concert pour partager les refrains, mêlant humour et émotion.
Reconnu pour son esthétique, le groupe cultive une liberté de ton, d’inspiration et de temps. Sur scène, la “cordée” ne lâche jamais.
Portés par des personnalités fortes et complémentaires—plume sensible, énergie de collectif, esprit de troupe, souffle nomade—les musiciens continuent d’embarquer le public, avec exigence, complicité et générosité.
Une soirée pour découvrir (ou retrouver) La Rue Kétanou un moment vivant, populaire et profondément humain. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel La Rue Ketanou
L’événement Centre Culturel La Rue Ketanou Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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