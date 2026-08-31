Centre Culturel Macéra Sarlat-la-Canéda
jeudi 3 décembre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Macéra
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:30:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Macéra fait voyager le public à travers une odyssée offrant une expérience à la fois physique et spirituelle.
Les chorégraphes Fouad Kouchy et Youssef Bel Baraka se sont inspirés de grands récits de voyages ou encore des périples de l’écrivain Pierre Loti, les mêlant à leurs propres histoires de vie.
Macéra explore la dualité entre spiritualité et matérialisme, le désir et le plaisir, tout en questionnant la place de l’être humain dans le monde. Dans le spectacle, la danse, imprégnée d’influences ethniques, traditionnelles, contemporaines et hip-hop devient un moyen puissant de communication, exprimant des émotions profondes. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Macéra
L’événement Centre Culturel Macéra Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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