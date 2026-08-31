Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Marius

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 16:00:00

fin : 2027-02-07

Date(s) :

2027-02-07

Jean-Philippe Daguerre et sept comédiens de la branche méridionale du Grenier de Babouchka font résonner la merveilleuse langue du grand Marcel Pagnol !

Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César.

Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme.

Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et pourtant la mer est là… .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Marius

L’événement Centre Culturel Marius Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir