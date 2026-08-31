Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel NADAU

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-30 21:00:00

fin : 2027-07-30

Date(s) :

2027-07-30

Concert en plein air à la Plaine des jeux de la Canéda

C’est la rencontre inattendue de la cornemuse landaise et de la guitare électrique, du chant traditionnel occitan et des sonorités d’aujourd’hui. Depuis plus de quarante ans, Nadau fait vibrer les salles avec une musique populaire et généreuse, où se mêlent humour, impertinence et poésie.

Porté par la voix et la plume de Michel Maffrand, le groupe est né à Tarbes en 1973 au coeur du renouveau de la chanson occitane. Héritier de cette culture vivante, Nadau n’a de cesse depuis de défendre la langue et les traditions du Sud-Ouest tout en les réinventant sur scène.

Avec plus de 1000 concerts, Nadau rassemble un public fi dèle qui chante à l’unisson. Le spectacle bilingue occitan-français est une véritable fête collective deux heures d’histoires, de musique et d’émotions partagées. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel NADAU

L’événement Centre Culturel NADAU Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir