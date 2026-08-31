Centre Culturel Richard Galliano New Viaggio Trio Sarlat-la-Canéda
samedi 10 octobre 2026 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Richard Galliano New Viaggio Trio
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
En partenariat avec le Festival du Perigord Noir, le Centre Culturel Louis Delmon de Sarlat accueille le mythique Viaggio de Richard Galliano, initialement paru en 1993 chez Dreyfus Jazz.
L’accordéoniste nous invite à voyager dans le temps le travail de remasterisation, la reprise des enregistrements studio, et la redécouverte de versions inédites ont donné naissance à un nouvel album en 2025 chez BMG mais aussi à un programme de concert naviguant entre passé et présent.
Dans cette rencontre entre Galliano et Galliano, chaque note résonne comme un pont entre les époques, rappelant l’influence durable de Galliano sur le jazz européen.
Une renaissance, signe que celui qui voulait déringardiser l’accordéon n’a pas dit son dernier mot ! .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Richard Galliano New Viaggio Trio
L’événement Centre Culturel Richard Galliano New Viaggio Trio Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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