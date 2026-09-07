Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Visite libre de Gorodka 19 et 20 septembre Gorodka Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Venez découvrir l’œuvre d’une vie, celle de Pierre Mordin, dit Shasmoukine, qui a profondément transformé ce lieu entre les années 1970 et son décès en 2022.

Artiste singulier et précurseur sur les questions environnementales, il a entièrement aménagé ce bois situé à proximité de Sarlat, construit des chalets d’inspiration russe et créé d’innombrables œuvres, disséminées à l’intérieur comme à l’extérieur.

La visite est libre et, dès la tombée de la nuit, le parcours extérieur s’illumine pour offrir une autre découverte du lieu.

Gorodka 24 impasse Frida Kahlo, 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0683367796 http://www.gorodka.com Gorodka village d »art fait partie des 30 lieux Singuliers de France Gorodka à 4 km de Sarlat – bourg de la Canéda – Parking privé

Venez découvrir l’oeuvre d’une vie, celle de Pierre Mordin, dit Shasmoukine, qui a totalement transformé ce lieu entre les années 1970 et son décès en 2022. Cet artiste singulier, précurseur sur les…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.