Visite libre de Gorodka, Gorodka, Sarlat-la-Canéda
samedi 19 septembre 2026 · Gorodka · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Visite libre de Gorodka 19 et 20 septembre Gorodka Dordogne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Venez découvrir l’œuvre d’une vie, celle de Pierre Mordin, dit Shasmoukine, qui a profondément transformé ce lieu entre les années 1970 et son décès en 2022.
Artiste singulier et précurseur sur les questions environnementales, il a entièrement aménagé ce bois situé à proximité de Sarlat, construit des chalets d’inspiration russe et créé d’innombrables œuvres, disséminées à l’intérieur comme à l’extérieur.
La visite est libre et, dès la tombée de la nuit, le parcours extérieur s’illumine pour offrir une autre découverte du lieu.
Gorodka 24 impasse Frida Kahlo, 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0683367796 http://www.gorodka.com Gorodka village d »art fait partie des 30 lieux Singuliers de France Gorodka à 4 km de Sarlat – bourg de la Canéda – Parking privé
Venez découvrir l’oeuvre d’une vie, celle de Pierre Mordin, dit Shasmoukine, qui a totalement transformé ce lieu entre les années 1970 et son décès en 2022. Cet artiste singulier, précurseur sur les…
© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.
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