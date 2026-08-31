Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Sam Sauvage

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:30:00

fin : 2027-03-03

Date(s) :

2027-03-03

Sam Sauvage séduit par sa voix grave, son charisme instinctif et son style scénique singulier, entre chanson, pop, électro et rock.

Autodidacte, il mêle poésie brute et sens mélodique libre, et porte un regard tendre sur les noctambules et les rêveurs égarés.

Sam Sauvage s’est affirmé comme une figure incontournable de la scène musicale française en remportant la Révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Sam Sauvage

L’événement Centre Culturel Sam Sauvage Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir