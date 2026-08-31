Centre Culturel Sam Sauvage Sarlat-la-Canéda
mercredi 3 mars 2027 · Sarlat-la-Canéda
Informations pratiques
Sarlat-la-Canéda
Centre Culturel Sam Sauvage
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:30:00
fin : 2027-03-03
Date(s) :
2027-03-03
Sam Sauvage séduit par sa voix grave, son charisme instinctif et son style scénique singulier, entre chanson, pop, électro et rock.
Autodidacte, il mêle poésie brute et sens mélodique libre, et porte un regard tendre sur les noctambules et les rêveurs égarés.
Sam Sauvage s’est affirmé comme une figure incontournable de la scène musicale française en remportant la Révélation masculine de l’année aux Victoires de la Musique. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
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English : Centre Culturel Sam Sauvage
L’événement Centre Culturel Sam Sauvage Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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