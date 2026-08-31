Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Soirée scène locale

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Centre culturel Louis Delmon vous invite à une soirée conviviale dédiée aux talents de proximité. Sur la scène, des groupes locaux feront vivre leurs univers, portés par l’énergie du live et le plaisir de partager musique, performances et moments de création au plus près du public.

Cette programmation met en avant l’engagement et la vitalité artistique du territoire soutenir les pratiques, encourager la prise de scène, et favoriser les rencontres entre artistes et habitants.

Un rendez-vous de découverte, d’émotion et de fête !

Avec Michel Herblin et Guillaume Wilmot, Bertoo, Maniolya & Fils de personne .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Soirée scène locale

L’événement Centre Culturel Soirée scène locale Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir