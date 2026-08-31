Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel The Loop

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 20:30:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Sale affaire…

Le maire Mitchel n’a pas de chat, mais son fils Mike est accusé de meurtre.

Et celui-ci a beau être futé comme un bison, toutes les preuves l’accablent. Défendu par l’avocate véreuse de la famille, va-t-il s’en sortir face aux assauts répétés de Douglas et Carrie, deux flics incorruptibles bien décidés à le faire tomber ?

La théorie du Chaos dit qu’un battement d’ailes de papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Les quatre protagonistes vont l’éprouver, enfermés dans une boucle temporelle aux allures de tempête délirante.

C’était pas le jour pour arrêter l’arabica… .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel The Loop

L’événement Centre Culturel The Loop Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir