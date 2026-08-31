Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel The Wackids

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 20:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

The Wackids est un groupe de rock qui revisite les grands tubes des années 2000 à l’aide d’instruments pour enfants, de gadgets sonores et de jouets musicaux.

De classiques cultes en hits incontournables, chaque morceau est introduit par une anecdote. Les artistes enfilent leur costume de super-héros, dans un univers cartoonesque, pour proposer un spectacle mêlant Rock’n’Toys, performance musicale, humour décalé et une touche de nostalgie.

The Wackids nous embarquent à bord de leur navette spatiale Futur 2000 pour un voyage intergalactique à travers la culture musicale du 21° siècle.

Un concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel The Wackids

L’événement Centre Culturel The Wackids Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir