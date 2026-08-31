Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Centre Culturel Une nuit au labo

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Benjamin, jeune homme passionné de sciences et de magie, fait sa première entrée au sein de l’incroyable laboratoire de recherches. Engagé comme gardien de nuit pour un premier essai, il nourrit un rêve intégrer durablement l’équipe de Miss Mac-Intoch, célèbre chercheuse dont la renommée dépasse largement les frontières.

Mais cette première nuit n’admet aucun écart les consignes sont formelles. Il ne doit toucher à rien… sous peine de déclencher bien plus que des ennuis.

Car dans ce laboratoire, chaque couloir réserve une surprise. Objets mystérieux, phénomènes inattendus, et une présence qui semble ne jamais s’éloigner la Professeure Mac-Intoch n’est pas là… mais elle est pourtant toujours là !

Et comme si cela ne suffisait pas, le Laboratoire lui-même semble vouloir prendre la parole.

Plongez avec Benjamin dans une nuit où la curiosité se transforme en enchantement. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Centre Culturel Une nuit au labo

L’événement Centre Culturel Une nuit au labo Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir