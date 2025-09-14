Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay, Saumur

Informations pratiques

Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay 19 et 20 septembre Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis sa création en 1992, la vocation du Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay est de réanimer en plein cœur du Val de Loire le plaisir et l’esprit de « la Renaissance ». Le Centre d’Art Contemporain composé de 9 salles d’exposition et d’un hall-librairie, s’étend sur près de 800 m² sur les rives du Thouet à Saint-Hilaire-Saint-Florent près de Saumur.

Exposition Ateliers et portraits d’artistes de Jean-Marie del Moral : photographies, ateliers emblématiques. L’ensemble des œuvres réunit peintres et sculpteurs de plusieurs générations et mouvements, figures majeures de l’art moderne et contemporain.

Visite libre et gratuite.

Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay 26 rue Jean Ackerman, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Depuis sa création en 1992, la vocation du Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay est de réanimer en plein cœur du Val de Loire le plaisir et l’esprit de « la Renaissance ». Le Centre d’Art composé…

© Jean-Marie del Moral Artiste photographié Pierre Alechinsky – Ouliana Dorokhina