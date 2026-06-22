Cercle de chants Eglise Moutiers-en-Puisaye
dimanche 5 juillet 2026 · Eglise · Moutiers-en-Puisaye
Informations pratiques
Moutiers-en-Puisaye
Cercle de chants
Eglise 5 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Venez vivre un moment musical original en compagnie d’Emmanuel Sierra, chanteur-guitariste à la voix douce et chaleureuse avec ses accords mélodieux.
Participer à son cercle de chant guidé, dans l’énergie particulière de l’église de Moutiers-en-Puisaye, c’est vivre un moment agréable et joyeux, de reconnexion à soi par le médium de notre voix authentique.
Chacun.e est porté.e par l’alchimie des autres voix, dans un écrin d’inspirations mutuelles. Les chants courts, faciles, variés et mélodieux invitent à des moments harmonieux de crescendo. Voire d’improvisations collectives, porteurs d’enthousiasme et de paix. .
Eglise 5 Rue de l’Église Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamisdemoutiers.89@orange.fr
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English : Cercle de chants
L’événement Cercle de chants Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !