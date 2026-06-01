Cercle de lecteurs de l’imaginaire Bibliothèque Quessoy

Quessoy

Cercle de lecteurs de l’imaginaire

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La bibliothèque accueille le cercle des lecteurs de l’imaginaire animé par Sabrina Langlois, Quessoyaise, à destination d’un public adulte.

Venez partager, échanger et créer autour de l’univers de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique, cosy fantasy, romantasy…).

Rencontre avec l’autrice A.D. Martel, en visioconférence à 15h. .

Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80

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English :

L’événement Cercle de lecteurs de l’imaginaire Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor