Cercle de lecteurs de l’imaginaire Bibliothèque Quessoy
Cercle de lecteurs de l’imaginaire Bibliothèque Quessoy samedi 6 juin 2026.
Quessoy
Cercle de lecteurs de l’imaginaire
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La bibliothèque accueille le cercle des lecteurs de l’imaginaire animé par Sabrina Langlois, Quessoyaise, à destination d’un public adulte.
Venez partager, échanger et créer autour de l’univers de l’imaginaire (science-fiction, fantasy, fantastique, cosy fantasy, romantasy…).
Rencontre avec l’autrice A.D. Martel, en visioconférence à 15h. .
Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80
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English :
L’événement Cercle de lecteurs de l’imaginaire Quessoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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