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Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou

Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou

Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place des Maraichers

Adresse : Bibliothèque

Ville : 64420 Soumoulou

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Soumoulou

Cercle de lecture

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Sur le thème de la mémoire et de l’oubli. Sur inscription   .

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 16 04 39  bibliotheque@soumoulou.fr

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English : Cercle de lecture

L’événement Cercle de lecture Soumoulou a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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