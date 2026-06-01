Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou

Soumoulou

Cercle de lecture

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sur le thème de la mémoire et de l’oubli. Sur inscription .

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 16 04 39 bibliotheque@soumoulou.fr

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English : Cercle de lecture

L’événement Cercle de lecture Soumoulou a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran