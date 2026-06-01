Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou
Cercle de lecture Place des Maraichers Soumoulou vendredi 19 juin 2026.
Soumoulou
Cercle de lecture
Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Sur le thème de la mémoire et de l’oubli. Sur inscription .
Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 16 04 39 bibliotheque@soumoulou.fr
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English : Cercle de lecture
L’événement Cercle de lecture Soumoulou a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran