Dons de livres, jeux autour du livre, lecture Place des Maraichers Soumoulou mercredi 17 juin 2026.

Soumoulou

Dons de livres, jeux autour du livre, lecture

Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-17

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Place des Maraichers Bibliothèque Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 16 04 39

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English : Dons de livres, jeux autour du livre, lecture

L’événement Dons de livres, jeux autour du livre, lecture Soumoulou a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran