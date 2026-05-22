Soumoulou

Marché des Producteurs de Pays

Place du Marché Soumoulou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Dans une ambiance festive et conviviale, venez dîner en compagnie des producteurs locaux. Ils vous proposent des boissons, des entrées, des fromages, des plats et des accompagnements, des desserts. .

Place du Marché Soumoulou 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 60 43 mairie@soumoulou.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays

L’événement Marché des Producteurs de Pays Soumoulou a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran