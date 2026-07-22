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Cercle de lecture sur le thème Les 7 péchés capitaux Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

vendredi 21 août 2026 · Médiathèque de Cambo-les-Bains · Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Les 7 péchés capitaux Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque de Cambo-les-Bains
Adresse
14 Avenue de la Mairie
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Cercle de lecture sur le thème Les 7 péchés capitaux

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

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Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Cercle de lecture sur le thème Les 7 péchés capitaux

L’événement Cercle de lecture sur le thème Les 7 péchés capitaux Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains

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