Cambo-les-Bains

Braderie Fripes

3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Friperie. Sac à remplir donné à l’entrée. .

3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28

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English : Braderie Fripes

L’événement Braderie Fripes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains