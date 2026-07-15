Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Fêtes de Cambo Kanboko bestak
Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Au Bas-Cambo
13 00 Repas champêtre chez tante Ursule (salade de l’auberge, saucisses confites, piperade frites, tiramisu & café 25€)
17:15, lever de rideau avec les espoirs locaux
18:15,Grand défi à main nue avec joueurs Amateurs et Professionnels.
19:30, Mutxikoak animés par Kiki Bordatxo suivant par ATZARBALE. Vente de Talo sur place toute la soirée.
23: 30 Super Toro de Fuego.
Bal avec DJ AMA. .
Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
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English : Fêtes de Cambo Kanboko bestak
L’événement Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cambo les Bains
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