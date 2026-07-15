Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Fêtes de Cambo Kanboko bestak

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Au Bas-Cambo

13 00 Repas champêtre chez tante Ursule (salade de l’auberge, saucisses confites, piperade frites, tiramisu & café 25€)

17:15, lever de rideau avec les espoirs locaux

18:15,Grand défi à main nue avec joueurs Amateurs et Professionnels.

19:30, Mutxikoak animés par Kiki Bordatxo suivant par ATZARBALE. Vente de Talo sur place toute la soirée.

23: 30 Super Toro de Fuego.

Bal avec DJ AMA. .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

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English : Fêtes de Cambo Kanboko bestak

L’événement Fêtes de Cambo Kanboko bestak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cambo les Bains