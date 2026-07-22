Lecture d’albums et comptines Médiathèque Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Lecture d’albums et comptines

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Lecture d’albums et comptines avec l’association Libreplume.

De 3-6 ans. .

Médiathèque 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Lecture d’albums et comptines

L’événement Lecture d’albums et comptines Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Cambo les Bains