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Atelier aquarelle Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Atelier aquarelle Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Atelier aquarelle Villa Arnaga Cambo-les-Bains jeudi 13 août 2026.

Lieu : Villa Arnaga

Adresse : Route du Docteur Camino

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Atelier aquarelle

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Dans les jardins d’Arnaga , participez à un atelier mise en couleur en aquarelle des jardins ou détails des jardins d’Arnaga.   .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92  contact@arnaga.fr

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English : Atelier aquarelle

L’événement Atelier aquarelle Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Cambo les Bains

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