Cercle littéraire, Médiathèque des 3 Provinces, Sancoins

Informations pratiques

Cercle littéraire Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque des 3 Provinces Cher

35 places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez élargir notre cercle littéraire pour partager vos coups de coeur en lecture, en visionnage ou en écoute de documents de la médiathèque ou d’ailleurs !

Ambiance conviviale et esprit d’ouverture.

Médiathèque des 3 Provinces Place du Champ du Puits 18600 Sancoins Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire 0248775071 https://www.cc3p.fr/vivre-sur-le-territoire/culture/mediatheque/ https://bibliotheque3provinces.blogspot.com/ Située sur la commune de Sancoins, la médiathèque est ouverte à tous les habitants de la communauté de communes. Son accès est libre et gratuit pour tous.

Pôle culturel, espace de rencontre, de travail et de recherche, la médiathèque regroupe des collections variées de livres, de CD et de DVD à destination de tous les publics et propose une large palette d’activités aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Biblis en folie 2026

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