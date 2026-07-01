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Le dessin de presse de Sanaga et l’IA, Médiathèque des 3 Provinces, Sancoins

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des 3 Provinces · Sancoins

Le dessin de presse de Sanaga et l’IA, Médiathèque des 3 Provinces, Sancoins

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque des 3 Provinces
Adresse
Place du Champ du Puits 18600 Sancoins
Ville
18600 Sancoins
Département
Cher
Tarif
35 places assises

Le dessin de presse de Sanaga et l’IA Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque des 3 Provinces Cher

35 places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Rencontre / débat avec le dessinateur de presse Sanaga, autour des questions liées à la révolution numérique de l’IA (Intelligence artificielle). Découverte de dessins libres de l’association Cartooning for Peace.

Médiathèque des 3 Provinces Place du Champ du Puits 18600 Sancoins Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire 0248775071 https://www.cc3p.fr/vivre-sur-le-territoire/culture/mediatheque/ https://bibliotheque3provinces.blogspot.com/ Située sur la commune de Sancoins, la médiathèque est ouverte à tous les habitants de la communauté de communes. Son accès est libre et gratuit pour tous.

Pôle culturel, espace de rencontre, de travail et de recherche, la médiathèque regroupe des collections variées de livres, de CD et de DVD à destination de tous les publics et propose une large palette d’activités aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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©Sanaga

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