Cercles d’écoute et de résonnnance Puy-de-Serre

Cercles d'écoute et de résonnnance

23 rue de la Vendée Puy-de-Serre Vendée

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-04-25 2026-05-23

De l’alchimie des étoiles

– le 14 février cercle de guérison recevoir un message personnalisé de guérison

– le 25 avril cercle de divination approfondie tirage personnel approfondie

– le 23 mai cercle de célébration de passe -célébration autour de la femme

Tarif 50€ .

23 rue de la Vendée Puy-de-Serre 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 88 68 14

English :

The alchemy of the stars

