Germigny-l’Exempt

Cérémonial Pollen Concert et repas BIO (Printemps du BIO)

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:30:00

fin : 2026-06-14 21:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert du groupe La Soustraction des Fleurs Cérémonial Pollen suivi d’un repas BIO et local dans le cadre du Printemps du BIO.

Tarifs habituels pour le concert seul 8 12 14 €

Tarifs concert et repas Plein tarif 27 €, Adhérents 25 €, Solidaire 21 €

Pour ce projet, l’impulsion de départ fut donnée par une envie d’agrandissement orchestral du trio, nous conduisant à fouiller du coté des hommes-orchestre et de leurs traditions. Avec de nouveaux sons, nous avons voulu inventer une célébration douce, païenne, humaniste, joyeuse et décalée, organisée en une suite de tableaux sonores et visuels, respectant la logique cérémonielle du rite.

Sur ce chemin de création, nous n’avons pas hésité à emprunter à d’autres terres et à d’autres temps des éléments qui entraient en résonance avec ce que nous cherchons. Ainsi le Sigui (rituel Dogon), les rituels populaires calendaires français, le Kledze Hatal (rituel Navajo), et quelques autres rites religieux ou païens du monde ont largement émerveillé nos écritures. .

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 65 61 leluisant18@gmail.com

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English :

Concert by the group La Soustraction des Fleurs Cérémonial Pollen, followed by an organic and local meal as part of the Printemps du BIO festival.

Regular prices for concert only: 8 12 14 ?

Prices for concert and meal

– Full price: 27 ?

– Members 25 ?

– Solidarity rate: 21 ?

L’événement Cérémonial Pollen Concert et repas BIO (Printemps du BIO) Germigny-l’Exempt a été mis à jour le 2026-05-30 par BERRY