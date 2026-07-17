CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan
dimanche 13 septembre 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS
19 Cours national Paulhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vous vous êtes installés à Paulhan depuis juillet 2025 ? La Municipalité a le plaisir de vous inviter à une matinée conviviale spécialement organisée pour vous !
Au programme
Une visite de la mairie
Des échanges avec les élus
Le verre de l’amitié
La présentation des services municipaux, de la vie associative et des producteurs locaux
Une belle occasion de faire connaissance, de poser vos questions et de découvrir tout ce qui fait la richesse et le dynamisme de la commune.
Inscription conseillée .
19 Cours national Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08
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English :
L’événement CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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