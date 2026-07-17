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CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan

dimanche 13 septembre 2026 · Paulhan

CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
19 Cours national
Ville
34230 Paulhan
Département
Hérault
Tarif

Paulhan

CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS

19 Cours national Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vous vous êtes installés à Paulhan depuis juillet 2025 ? La Municipalité a le plaisir de vous inviter à une matinée conviviale spécialement organisée pour vous !

Au programme
Une visite de la mairie
Des échanges avec les élus
Le verre de l’amitié
La présentation des services municipaux, de la vie associative et des producteurs locaux

Une belle occasion de faire connaissance, de poser vos questions et de découvrir tout ce qui fait la richesse et le dynamisme de la commune.
Inscription conseillée   .

19 Cours national Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08 

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English :

L’événement CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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