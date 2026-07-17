Informations pratiques

Paulhan

CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS

19 Cours national Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vous vous êtes installés à Paulhan depuis juillet 2025 ? La Municipalité a le plaisir de vous inviter à une matinée conviviale spécialement organisée pour vous !

Au programme

Une visite de la mairie

Des échanges avec les élus

Le verre de l’amitié

La présentation des services municipaux, de la vie associative et des producteurs locaux

Une belle occasion de faire connaissance, de poser vos questions et de découvrir tout ce qui fait la richesse et le dynamisme de la commune.

Inscription conseillée .

19 Cours national Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

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English :

L’événement CEREMONIE ACCUEIL NOUVEAUX PAULHANAIS Paulhan a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS