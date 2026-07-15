Cérémonie commémorative Square Jaubert aux Abatilles Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Cérémonie commémorative

Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Au square Jaubert des Abatilles.

Brigade Marine en Extrême Orient, en présence de l’Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos d’Aquitaine. .

Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 06 90

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English : Cérémonie commémorative

L’événement Cérémonie commémorative Arcachon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Arcachon