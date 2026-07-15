Cérémonie commémorative Square Jaubert aux Abatilles Arcachon
dimanche 6 septembre 2026 · Square Jaubert aux Abatilles · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Cérémonie commémorative
Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Au square Jaubert des Abatilles.
Brigade Marine en Extrême Orient, en présence de l’Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos d’Aquitaine. .
Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 06 90
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English : Cérémonie commémorative
L’événement Cérémonie commémorative Arcachon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Arcachon
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