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AGENDA · Arcachon

Cérémonie commémorative Square Jaubert aux Abatilles Arcachon

dimanche 6 septembre 2026 · Square Jaubert aux Abatilles · Arcachon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Square Jaubert aux Abatilles
Adresse
9 Allée Roger Touton
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Cérémonie commémorative

Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Au square Jaubert des Abatilles.
Brigade Marine en Extrême Orient, en présence de l’Amicale Nationale des Fusiliers Marins et Commandos d’Aquitaine.   .

Square Jaubert aux Abatilles 9 Allée Roger Touton Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 72 06 90 

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English : Cérémonie commémorative

L’événement Cérémonie commémorative Arcachon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Arcachon

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