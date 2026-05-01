Cérémonie commémorative Cany-Barville
Cérémonie commémorative Cany-Barville vendredi 8 mai 2026.
Cany-Barville
Cérémonie commémorative
Mairie de Cany-Barville Cany-Barville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Une cérémonie commémorative marquant le 81e anniversaire de la Victoire se tiendra le 8 mai à Cany-Barville, de 9h à 11h30.
Programme:
9h00 Rassemblement des porte-drapeaux et des autorités au Centre d’Incendie et de Secours
9h15 Défilé en ville avec l’Union Musicale
9h30 Grand-messe en l’église de Cany-Barville
11h0 Cérémonie au Monument aux Morts
11h30 Réception à la salle du Baillage de Caux .
Mairie de Cany-Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44
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English : Cérémonie commémorative
L’événement Cérémonie commémorative Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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