Cany-Barville

Cérémonie commémorative

Mairie de Cany-Barville Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Une cérémonie commémorative marquant le 81e anniversaire de la Victoire se tiendra le 8 mai à Cany-Barville, de 9h à 11h30.

Programme:

9h00 Rassemblement des porte-drapeaux et des autorités au Centre d’Incendie et de Secours

9h15 Défilé en ville avec l’Union Musicale

9h30 Grand-messe en l’église de Cany-Barville

11h0 Cérémonie au Monument aux Morts

11h30 Réception à la salle du Baillage de Caux .

Mairie de Cany-Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 71 44

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English : Cérémonie commémorative

L’événement Cérémonie commémorative Cany-Barville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre