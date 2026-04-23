CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA CAPITULATION NAZIE DU 8 MAI 1945 Palavas-les-Flots
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA CAPITULATION NAZIE DU 8 MAI 1945 Palavas-les-Flots vendredi 8 mai 2026.
Palavas-les-Flots
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA CAPITULATION NAZIE DU 8 MAI 1945
Place du Docteur Clément Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
10h
Cérémonies de commémoration
Célébrer le 81ème anniversaire de la fin des Déportations et de leurs martyrs, des combats de la Résistance et des combats de la Libération qui permirent la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 Mai 1945.
Dépôts de Gerbes au monument aux morts de 14/18
Dépôts de Gerbes au Monument aux Morts de la Résistance en mémoire des martyrs de la Déportation et des martyrs de la Résistance .
11h Messe sévillane dans les arènes El Cordobés .
Place du Docteur Clément Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
10h
Commemoration ceremonies
L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE LA CAPITULATION NAZIE DU 8 MAI 1945 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34
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