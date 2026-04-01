MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots
MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots dimanche 26 avril 2026.
Palavas-les-Flots
MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-10
de 6h à 12h30
Flânez chaque samedi matin au marché aux puces et à la brocante de Palavas-les-Flots, le lieu idéal pour chiner, dénicher de bonnes affaires, des curiosités et pourquoi pas des trésors inattendus !
Ce rendez-vous incontournable invite chineurs, collectionneurs et visiteurs à parcourir une sélection variée d’objets anciens, livres, vieux papiers, timbres, artisanat, création…
Une belle opportunité de découvrir et de repartir avec des pièces authentiques uniques ! .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 marchespuces@palavaslesflots.com
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English :
6 a.m. to 12:30 p.m
Stroll along every Saturday morning to the Palavas-les-Flots flea and second-hand market, the ideal place to hunt out bargains, curiosities and, why not, unexpected treasures!
L’événement MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34
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