Palavas-les-Flots

MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-10

de 6h à 12h30

Flânez chaque samedi matin au marché aux puces et à la brocante de Palavas-les-Flots, le lieu idéal pour chiner, dénicher de bonnes affaires, des curiosités et pourquoi pas des trésors inattendus !

Ce rendez-vous incontournable invite chineurs, collectionneurs et visiteurs à parcourir une sélection variée d’objets anciens, livres, vieux papiers, timbres, artisanat, création…

Une belle opportunité de découvrir et de repartir avec des pièces authentiques uniques ! .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 marchespuces@palavaslesflots.com

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English :

6 a.m. to 12:30 p.m

Stroll along every Saturday morning to the Palavas-les-Flots flea and second-hand market, the ideal place to hunt out bargains, curiosities and, why not, unexpected treasures!

L’événement MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34