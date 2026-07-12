AGENDA · Palavas-les-Flots
BALADE AOÛTIENNE Palavas-les-Flots
samedi 1 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
BALADE AOÛTIENNE
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
organisée par l’Amicale Sportive des Plaisanciers
Port de plaisance .
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
organized by the Amicale Sportive des Plaisanciers
L’événement BALADE AOÛTIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34
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