UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palavas-les-Flots

BALADE AOÛTIENNE Palavas-les-Flots

samedi 1 août 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Boulevard Maréchal Foch
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif

Palavas-les-Flots

BALADE AOÛTIENNE

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

organisée par l’Amicale Sportive des Plaisanciers
Port de plaisance   .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34  accueil@palavas-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

organized by the Amicale Sportive des Plaisanciers

L’événement BALADE AOÛTIENNE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 ADT34

À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)