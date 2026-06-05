CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE Palavas-les-Flots
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE Palavas-les-Flots jeudi 18 juin 2026.
Palavas-les-Flots
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Place du Docteur Clément Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
11h
Dépôt de gerbe
Monument aux Morts Place du Docteur Clément .
Place du Docteur Clément Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English : CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE
11h
Wreath laying
L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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