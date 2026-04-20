Hérépian

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Place Etienne Pascal Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La Mairie d’Hérépian vous convie à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.

10h30 dépôt de gerbes et discours devant le Monument aux Morts, puis défilé jusqu’au carré des Soldats au cimetière.

11h30 Apéritif Espace Jules Ferry.

La Mairie d’Hérépian vous convie à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918.

10h30 dépôt de gerbes et discours devant le Monument aux Morts, puis défilé jusqu’au carré des Soldats au cimetière.

11h30 Apéritif Espace Jules Ferry. .

Place Etienne Pascal Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 04 55

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English :

The Mairie d’Hérépian invites you to the commemorative ceremony for November 11, 1918.

10:30 am: wreath-laying and speeches at the Monument aux Morts, followed by a parade to the carré des Soldats in the cemetery.

11:30 a.m. Apéritif at Espace Jules Ferry.

L’événement CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB