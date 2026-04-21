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EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian

EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian lundi 4 mai 2026.

Adresse : Avenue de la gare

Ville : 34600 Hérépian

Département : Hérault

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 30 novembre 2026

Tarif :

Hérépian

EXPOSITION SALLE RODIN

Avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-11-30

Date(s) :
2026-05-04

De Mai à Novembre
Robert Granier. Une immersion dans des savoir faire uniques et un héritage sonore exceptionnel
Information au 04 67 95 39 95
De Mai à Novembre
Robert Granier. Une immersion dans des savoir faire uniques et un héritage sonore exceptionnel
Information au 04 67 95 39 95   .

Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95 

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English :

From May to November
Robert Granier. An immersion in unique know-how and an exceptional sound heritage
Information on 04 67 95 39 95

L’événement EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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