EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian
EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian lundi 4 mai 2026.
Hérépian
EXPOSITION SALLE RODIN
Avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-05-04
De Mai à Novembre
Robert Granier. Une immersion dans des savoir faire uniques et un héritage sonore exceptionnel
Information au 04 67 95 39 95
De Mai à Novembre
Robert Granier. Une immersion dans des savoir faire uniques et un héritage sonore exceptionnel
Information au 04 67 95 39 95 .
Avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English :
From May to November
Robert Granier. An immersion in unique know-how and an exceptional sound heritage
Information on 04 67 95 39 95
L’événement EXPOSITION SALLE RODIN Hérépian a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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