Hérépian

OUVERTURE DU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE

avenue de la gare Hérépian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Musée de la cloche et de la sonnaille vous accueille à partir du 2 mai 2026 jusqu’à fin octobre, du mardi au dimanche de 14h à 19h.

Information et réservation au 04 67 95 39 95

Le Musée de la cloche et de la sonnaille vous accueille à partir du 2 mai 2026 jusqu’à fin octobre, du mardi au dimanche de 14h à 19h.

Information et réservation au 04 67 95 39 95 .

avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95 museeherepian@grandorb.fr

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English :

The Musée de la cloche et de la sonnaille welcomes you from May 2, 2026 to the end of October, Tuesday to Sunday, 2pm to 7pm.

Information and booking on 04 67 95 39 95

L’événement OUVERTURE DU MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB