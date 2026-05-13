Le Plessis-Lastelle

Cérémonie commémorative

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Cérémonie commémorative en mémoire des hommes de la 90ème division d’infanterie américaine. Présence d’une délégation américaine. La cérémonie sera suivi d’un moment de convivialité. .

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 6 37 07 57 50 mairie.le-plessis-lastelle@orange.fr

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English : Cérémonie commémorative

L’événement Cérémonie commémorative Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche