Le Plessis-Lastelle

Randonnée nocturne

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Randonné nocturne autour du Plessis Lastelle à la découverte des marais. .

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 6 37 07 57 50 mairie.le-plessis-lastelle@orange.fr

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English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche