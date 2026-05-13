Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle
Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle vendredi 12 juin 2026.
Le Plessis-Lastelle
Randonnée nocturne
5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Randonné nocturne autour du Plessis Lastelle à la découverte des marais. .
5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 6 37 07 57 50 mairie.le-plessis-lastelle@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée nocturne
L’événement Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche