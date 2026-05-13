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Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle

Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 5 rue de Beaucoudray

Ville : 50250 Le Plessis-Lastelle

Département : Manche

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Plessis-Lastelle

Randonnée nocturne

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Randonné nocturne autour du Plessis Lastelle à la découverte des marais.   .

5 rue de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 6 37 07 57 50  mairie.le-plessis-lastelle@orange.fr

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English : Randonnée nocturne

L’événement Randonnée nocturne Le Plessis-Lastelle a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche

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