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Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage

Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage

Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage samedi 6 juin 2026.

Adresse : Petite Chapelle

Ville : 50140 Mortain-Bocage

Département : Manche

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif :

Mortain-Bocage

Cérémonie commémorative Old Hickory Day

Petite Chapelle Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:45:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Old Hickory Day Cérémonie Commémorative à la Petite Chapelle.
16h survol de l’US Air Force, Troupes & fanfare Américaine.   .

Petite Chapelle Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30 

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English : Cérémonie commémorative Old Hickory Day

L’événement Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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