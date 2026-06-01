Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage
Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage samedi 6 juin 2026.
Mortain-Bocage
Cérémonie commémorative Old Hickory Day
Petite Chapelle Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:45:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Old Hickory Day Cérémonie Commémorative à la Petite Chapelle.
16h survol de l’US Air Force, Troupes & fanfare Américaine. .
Petite Chapelle Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30
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English : Cérémonie commémorative Old Hickory Day
L’événement Cérémonie commémorative Old Hickory Day Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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