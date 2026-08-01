Informations pratiques

Brou

Cérémonie de Commémoration

Carrefour des Américains Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Au programme de cette journée de commémoration rassemblement au carrefour des Américains et vin d’honneur servi à l’issue de la cérémonie à la salle des fêtes.

Plus de renseignements auprès de la mairie de Brou. .

Carrefour des Américains Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85 contact@brou28.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The program for this day of commemoration includes a gathering at the Carrefour des Américains and a reception following the ceremony in the community hall.

L’événement Cérémonie de Commémoration Brou a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GRAND CHATEAUDUN