Cérémonie de Commémoration Brou
vendredi 14 août 2026 · Brou
Informations pratiques
Brou
Cérémonie de Commémoration
Carrefour des Américains Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Au programme de cette journée de commémoration rassemblement au carrefour des Américains et vin d’honneur servi à l’issue de la cérémonie à la salle des fêtes.
Plus de renseignements auprès de la mairie de Brou. .
Carrefour des Américains Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 07 85 contact@brou28.com
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English :
The program for this day of commemoration includes a gathering at the Carrefour des Américains and a reception following the ceremony in the community hall.
L’événement Cérémonie de Commémoration Brou a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GRAND CHATEAUDUN
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