Cérémonie de fin d’année avec remise des ceintures Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois vendredi 3 juillet 2026.

Châtillon-en-Bazois

Cérémonie de fin d’année avec remise des ceintures

Place Pierre Saury MJC Dojo Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:45:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Judo Club du Bazois en partenariat avec la Municipalité, l’association France Judo et le Comité Départemental Handi Sport organise sa cérémonie de fin d’année avec remise des ceintures

À partir de 17h45 au Dojo MJC, place Pierre Saury. Portes ouvertes et séances découverte. Le Club ouvre également ses portes aux personnes en situation de handicap et s’affilie au Comité Handisport Nièvre. 18h45 Cérémonie de remise des ceintures. 20h Soirée repas de fin de saison sur réservation.

Informations 06 15 21 80 58 malouveau.ml@gmail.com .

Place Pierre Saury MJC Dojo Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 21 80 58 malouveau.ml@gmail.com

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English : Cérémonie de fin d’année avec remise des ceintures

L’événement Cérémonie de fin d’année avec remise des ceintures Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives du Morvan