CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS, Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, Nantes

CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS Dimanche 10 mai, 11h00 Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00

La cérémonie du 10 mai, en présence d’officiels, d’associations et de jeunes de la région, commémore les mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.

Rendez-vous Quai François Mitterrand, devant le Palais de justice pour :

• Départ du cortège accompagné par les tambours, symboles de la Liberté

• Minute de silence et jet de fleurs en Loire, en hommage aux victimes de l’esclavage sur la passerelle Schoelcher

• Discours de Johanna Rolland, maire de Nantes

• Danse gwoka par Nou Ka Dansé et concert

• Concert de Tropikal Kolor et Gwa Kann Ka

Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Quai de la Fosse, Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre Mer – Vupar – Ville de Nantes