CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS, Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, Nantes
CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS, Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, Nantes dimanche 10 mai 2026.
CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS Dimanche 10 mai, 11h00 Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T11:00:00+02:00 – 2026-05-10T13:00:00+02:00
La cérémonie du 10 mai, en présence d’officiels, d’associations et de jeunes de la région, commémore les mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions.
Rendez-vous Quai François Mitterrand, devant le Palais de justice pour :
• Départ du cortège accompagné par les tambours, symboles de la Liberté
• Minute de silence et jet de fleurs en Loire, en hommage aux victimes de l’esclavage sur la passerelle Schoelcher
• Discours de Johanna Rolland, maire de Nantes
• Danse gwoka par Nou Ka Dansé et concert
• Concert de Tropikal Kolor et Gwa Kann Ka
Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage Quai de la Fosse, Nantes Nantes Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre Mer – Vupar – Ville de Nantes
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