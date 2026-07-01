Informations pratiques

Nice

Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016

Place Masséna Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Cérémonie d’hommage aux victimes avec notamment une démonstration de la Patrouille de France, mettant en valeur le savoir-faire et l’excellence de l’aviation française.

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Place Masséna Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016

A ceremony honoring the victims, featuring a demonstration by the Patrouille de France that highlights the expertise and excellence of French aviation.

L’événement Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016 Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur