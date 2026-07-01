Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016 Nice
mardi 14 juillet 2026 · Nice
Informations pratiques
Nice
Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016
Place Masséna Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Cérémonie d’hommage aux victimes avec notamment une démonstration de la Patrouille de France, mettant en valeur le savoir-faire et l’excellence de l’aviation française.
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Place Masséna Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016
A ceremony honoring the victims, featuring a demonstration by the Patrouille de France that highlights the expertise and excellence of French aviation.
L’événement Cérémonie d’hommage 10 ans de l’attentat du 14 juillet 2016 Nice a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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