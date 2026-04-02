Pitbull I’m back Boulevard des jardiniers Nice

Nice

Pitbull I’m back

Boulevard des jardiniers Allianz Riviera Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Après l’immense succès de sa tournée européenne, jouée à guichets fermés et débordante d’énergie, et qui a enflammé les plus grandes salles, Pitbull annonce de nouvelles dates, dont une exceptionnelle à Nice !

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Boulevard des jardiniers Allianz Riviera Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 42 60

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English : Pitbull I’m back

Following the immense success of his sold-out, high-energy European tour, which set the biggest venues alight, Pitbull has announced new dates, including an exceptional one in Nice!

L’événement Pitbull I’m back Nice a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur