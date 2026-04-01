ICEDL 2026 NH Hôtel Nice
ICEDL 2026 NH Hôtel Nice vendredi 3 juillet 2026.
Nice
ICEDL 2026
NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
La 10e Conférence internationale sur l’éducation et l’enseignement à distance se tiendra à Nice, en France, du 3 au 5 juillet 2026
.
NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ICEDL 2026
10th International Conference on Education and Distance Learning will be held in Nice, France during July 03-05, 2026.
L’événement ICEDL 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- Imagerie Sud Hôtel Novotel Nice Arénas Aéroport Nice 7 avril 2026
- 3° Congrès Exposome 26 Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice 8 avril 2026
- Le Square des Sciences, Le Square des sciences, Nice 10 avril 2026
- M Pokora Adrenaline Tour Palais Nikaïa Nice 11 avril 2026
- BEN MAZUE – Ben Mazué – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice 11 avril 2026