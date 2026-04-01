ICEDL 2026 NH Hôtel Nice

Nice

ICEDL 2026

NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La 10e Conférence internationale sur l’éducation et l’enseignement à distance se tiendra à Nice, en France, du 3 au 5 juillet 2026

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NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : ICEDL 2026

10th International Conference on Education and Distance Learning will be held in Nice, France during July 03-05, 2026.

L’événement ICEDL 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur