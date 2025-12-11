La Kermesse Festival 5ème édition Promenade des Anglais Nice
La Kermesse Festival 5ème édition Promenade des Anglais Nice vendredi 3 juillet 2026.
Nice
La Kermesse Festival 5ème édition
Promenade des Anglais Jardin Albert 1er Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 48.99 – 48.99 – 48.99 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-05 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour sa 5e édition, La Kermesse convie une sélection d’artistes incontournables ayant marqué la scène pop et R&B des années 2000.
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Promenade des Anglais Jardin Albert 1er Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : La Kermesse Festival 5ème édition
For its 5th edition, La Kermesse invites a selection of essential artists who have marked the pop and R&B scene of the 2000s.
L’événement La Kermesse Festival 5ème édition Nice a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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