10th ICCSM 2026 NH Hôtel Nice

10th ICCSM 2026

NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

ICCSM est un forum sur la recherche et le développement, ainsi que les pratiques professionnelles dans les domaines de l’informatique, des logiciels et de la modélisation.

NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : 10th ICCSM 2026

ICCSM aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from the industry, academia and government to discourse on research and development, professional practice in computer, software and modeling.

