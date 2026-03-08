10th ICCSM 2026 NH Hôtel Nice
10th ICCSM 2026 NH Hôtel Nice vendredi 3 juillet 2026.
10th ICCSM 2026
NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
ICCSM est un forum sur la recherche et le développement, ainsi que les pratiques professionnelles dans les domaines de l’informatique, des logiciels et de la modélisation.
.
NH Hôtel 2-4 parvis de l’Europe Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 10th ICCSM 2026
ICCSM aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from the industry, academia and government to discourse on research and development, professional practice in computer, software and modeling.
L’événement 10th ICCSM 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur