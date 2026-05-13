New Vision Nice Open Nice Lawn Tennis Club Nice
New Vision Nice Open Nice Lawn Tennis Club Nice lundi 8 juin 2026.
Nice
New Vision Nice Open
Nice Lawn Tennis Club 5 av Suzanne Lenglen Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-08
Les W35 font partie du circuit ITF Woman’s World Tennis Tour, véritable antichambre du circuit Professionel. Ces tournois offrent aux joueuses professionnelles la possibilité de gagner à la fois des points WTA et une dotation financière de 30 000$.
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Nice Lawn Tennis Club 5 av Suzanne Lenglen Nice 06100 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 15 58 00 contact@niceltc.com
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English : New Vision Nice Open
The W35s are part of the ITF Woman’s World Tennis Tour, the antechamber to the Professional Tour. These tournaments offer professional players the chance to earn both WTA points and $30,000 in prize money.
L’événement New Vision Nice Open Nice a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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