L’ART EST UN JEU, Villa Arson, Nice

L’ART EST UN JEU Samedi 23 mai, 14h00 Villa Arson Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

À partir d’une sélection d’artistes et d’œuvres de la collection du musée, des dispositifs ludiques ont été imaginés et conçus comme de véritables outils pédagogiques et de médiation culturelle. Ces jeux sont activés par les élèves, dans les jardins de la Villa Arson, tout au long de l’après-midi à l’occasion de l’événement La classe, l’œuvre et de la Nuit européenne des musées.

Rendez-vous avec : les élèves du lycée Appollinaire pour tester vos connaissances en art contemporain à travers des mimes et des anagrammes ; les élèves du lycée Pasteur pour une partie endiablée de Qui est-ce ? consacré aux artistes de l’École de Nice ; les élèves du Collège Daudet pour entrer dans l’univers d’Arman et les élèves du collège Jean Cocteau à la découverte du Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle.

Pensés et réalisés par les élèves, accompagnés par leurs enseignants, l’artiste Camille Franch Guerra et l’équipe de médiation du MAMAC, ces jeux favorisent une rencontre pour tous les âges avec l’art à la fois accessible, engageante et mémorable.

Avec : Le Collège Daudet, Nice ; le lycée Apollinaire, Nice ; le lycée professionnel Pasteur, Nice ; le Collège Jean Cocteau, Beaulieu-sur-Mer.

Dans le cadre de la programmation hors-les-murs du MAMAC, l’événement se déroule dans les jardins de la Villa Arson, 20 avenue Stephen Liegeard, 06100 Nice.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser et accompagner.

La singularité de la Villa Arson passe également par l’association de ses différents registres d’activité (l’école, la bibliothèque, les expositions, la recherche et les résidences), dont les actions s’entre-croisent et enrichissent les expériences.

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

À partir d’une sélection d’artistes et d’œuvres de la collection du musée, des dispositifs ludiques ont été imaginés et conçus comme de véritables outils pédagogiques et de médiation culturelle. Ces …

© Jean Dupuy, Le Sagittaire, 2007 – Photo Muriel Anssens/Ville de Nice – © Adagp, Paris 2026.