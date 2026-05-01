1 ado – 1 œuvre, Villa Arson, Nice

1 ado – 1 œuvre Samedi 23 mai, 16h30 Villa Arson Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:29:00+02:00

La Villa Arson et le MAMAC s’associent pour la 22e édition de la Nuit européenne des musées.

Au programme :

De 14h à 17h : « L’art est un jeu »

A 16h30 et à 20h : « 1 ado – 1 œuvre »

Deux performances par la Compagnie François Stemmer.

La Villa Arson et le MAMAC invitent la Compagnie François Stemmer pour une nouvelle édition de la performance « 1 ado – 1 œuvre », inaugurée en 2016 au Centre Georges Pompidou (Paris) et présentée depuis dans de nombreuses institutions artistiques.

« 1 ado – 1 œuvre » est prévue cette année sous la forme d’une déambulation performative dans l’architecture labyrinthique de la Villa Arson. Elle est réalisée par des adolescent·es, mise en scène et chorégraphiée par François Stemmer, en résonance avec des œuvres vidéo de la collection du MAMAC et de la saison artistique de la Villa Arson.

Un Food truck sera présent tout au long de la soirée pour vous restaurer.

Les expositions du moment, présentées à la Villa Arson jusqu’au 31 mai 2026 :

– Magnanrama. Portraits, réseaux et actualités de Nathalie Magnan :

Une exposition collective dédiée à Nathalie Magnan, théoricienne des médias, réalisatrice, cyberféministe et hacktiviste, navigatrice des mers et des internets, disparue en 2016.

– Mechanical Kurds de Hito Steyerl :

Une installation vidéo récente mêlant enquête documentaire, fiction et spéculation critique. L’artiste explore les chaînes de micro-travail invisibilisées, les géopolitiques de l’image et les mécanismes de délégation à l’œuvre dans les technologies dites « autonomes ».

Des étudiant·es de la Villa Arson et des membres de l’équipe du MAMAC seront présent·es pour vous accueillir.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser et accompagner.

La singularité de la Villa Arson passe également par l’association de ses différents registres d’activité (l’école, la bibliothèque, les expositions, la recherche et les résidences), dont les actions s’entre-croisent et enrichissent les expériences.

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

La Villa Arson et le MAMAC s’associent pour la 22e édition de la Nuit européenne des musées.

1 ado – 1 oeuvre / MAM Paris © Gabriel Mrabi